Willow, il cast della serie Disney+ si racconta al Lucca C&G

Il fantasy classico ritorna protagonista del piccolo schermo. Grazie a Willow, serie sequel rispetto al film del 1988, il fantasy più consolidato torna a farsi strada tra gli utenti dello streaming. Al Lucca C&G grazie a Disney Italia abbiamo avuto la possibilità di partecipare alla conferenza stampa di Willow. Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel erano gli attori presenti al Comics per presentare la serie a stampa e pubblico.

Forse non tutti ricorderanno il film Willow, sicuramente non i più giovani, ma sono certa che il lungometraggio di George Lucas potrà ricevere nuova luce grazie alla serie Disney+.

Persino gli attori non conoscevano bene il prodotto di partenza prima di ottenere il lavoro.

Le due attrici presenti a Lucca, Erin Kellyman e Elle Bamber, non erano nemmeno nate durante la messa in onda di Willow. Entrambe infatti hanno confessato di aver visto il film soltanto dopo aver ottenuto la perte nello show firmato Disney+.

Diversamente Amar Chadha-Patel ha vissuto il fenomeno Willow.

“Io ero vivo quando è uscito Willow. Ma tranquilli, non sono così vecchio, l’ho visto a sette anni e mi ricordo quanto mi facevano paura le scene dei maiali e dei draghi.”

Non solo fantasy in Willow ma anche donne forti

Le protagoniste di Willow sono tutte donne forti, spiega la Kelliman.

“Tutte le donne in questo mondo sono forti, ma non chiedono il permesso per esserlo. E non è una scelta di questa serie per portare a casa un punto. Sono donne forti davvero, è nella loro personalità“.

Ellie Bamber sottolinea come tutti i personaggi dello show siano tridimensionali.

“Ogni personaggio ha un ottimo arco. Le donne sono tridimensionali e sembrano vere persone, come tutti gli altri personaggi in questo mondo”.

Quando l’amicizia supera i confini dello show

Gli attori durante la conferenza stampa hanno più volte sottolineato come tra loro si sia creato un vero e proprio rapporto di amicizia che prescinde dalla sfera lavorativa.

Erin Kellyman ha dichiarato:

“In Willow siamo diventati decisamente troppo vicini, ma è bello perché si è creata una vera amicizia. C’è stato un mese di preparazione prima delle riprese in cui abbiamo potuto legare”.

I contenuti firmati Lega Nerd a tema Willow non finiscono qui…

Subito dopo la conferenza stampa si è svolto il red carpet di Willow, potete visionare i nostri contenuti sulla nostra pagina Instragram. A seguire presso il Teatro Astra il cast ha presentato contenuti esclusivi riguardanti lo show di cui purtroppo ancora non possiamo parlarvi.

I contenuti in merito a Willow non terminino qui. Rimanete sintonizzati perché a breve arriveranno interviste che non potrete perdervi. Vi ricordo che Willow debutterà su Disney+ il prossimo 30 novembre.