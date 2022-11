Twilight: Henry Cavill pensa sarebbe stato divertente interpretare Edward Cullen

Intervistato da Josh Horowitz il popolare interprete Henry Cavill ha parlato di una suggestione della stessa autrice della saga di Twilight, Stephenie Meyer, che avrebbe voluto molti anni fa l’attuale Superman nei panni di Edward Cullen, al posto di Robert Pattinson.

Ecco la risposta di Cavill su questa suggestione:

Non sapevo che ci fosse questo desiderio di volermi nella parte, l’ho scoperto da poco. Quando ho saputo questa cosa mi sono detto ‘bè, sarebbe stato divertente’.

La Meyer aveva scritto sul suo blog nel 2007:

La cosa che mi dispiace di più è il fatto di aver perso il mio Edward perfetto. Henry Cavill ha attualmente 24 anni. Raccogliamoci in un momento di lutto.

Attualmente Cavill ha ripreso a vestire i panni di Superman, e lo stesso attore ha dato l’annuncio attraverso un messaggio video su Instagram. L’attore sarà anche Sherlock Holmes in Enola Holmes 2. Ecco le sue parole:

Ho aspettato che passasse il fine settimana prima di postare questo video, perché volevo darvi l’opportunità di vedere Black Adam. Ora posso dirlo ufficialmente: sono tornato come Superman. Ciò che avete visto in Black Adam è solo un piccolo assaggio di ciò che accadrà. Grazie per la pazienza ed il supporto, vi prometto che saranno ripagati.