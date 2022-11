The Sandman è stato rinnovato per una seconda stagione

Netflix ha deciso di far proseguire l’avventura televisiva di The Sandman che andrà avanti per una seconda stagione. La serie TV tratta dai fumetti di Neil Gaiman è stata rinnovata e proseguirà con il suo percorso attraverso i cicli fumettistici dell’autore britannico.

Ecco il video con l’annuncio.

Yes, it’s true: The Sandman will return to Netflix Says @neilhimself: “There are some astonishing stories waiting for Morpheus and the rest of them…Now it’s time to get back to work. There’s a family meal ahead, after all. And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell” pic.twitter.com/WKiWp7IDkk — The Sandman (@Netflix_Sandman) November 3, 2022

Lo stesso Neil Gaiman ha dichiarato in uno stato:

Milioni di persone hanno visto e adorato The Sandman, dai fan di vecchia data fino ai semplici curiosi, che poi sono diventati degli ossessionati dal Signore dei Sogni. Mi dà un grande piacere poter dire che, assieme a Warner Bros., Allan Heinberg e David Goyer proporrò nuove storie di The Sandman. Ci sono delle fantastiche storie di Morfeo che sono ancora da raccontare. Nessuno può essere più felice per questa notizia se non il cast e la troupe di The Sandman, loro sono dei veri fan. Ci sono storie ancora da raccontare, con Lucifer che attende il ritorno di Morfeo all’Inferno.

Questa è la descrizione di The Sandman:

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.