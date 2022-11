She-Hulk protagonista della nuova puntata di Marvel Studios Assembled: ecco il trailer

Disponibile su YouTube il trailer di Marvel Studios Assembled: The Making of

She-Hulk: Attorney at Law, il nuovo documentario della serie dedicata ai film e agli show del Marvel Cinematic Universe, che si concentra questa volta, per circa un’ora, sul serial dedicato al personaggio portato su schermo da Tatiana Maslany. Lo special è ora disponibile sulla piattaforma streaming negli States e a breve sarà disponibile anche nel nostro paese.

La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

I nove episodi della serie comedy vedono la partecipazione di numerosi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong in quelli di Wong, oltre a Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

