Planted: raccolti 70 milioni di euro, nuova linea di carne vegetale

Christoph Jenny, co-founder della startup svizzera Planted ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di essere l’azienda di proteine alternative con la crescita più rapida in Europa, con un importante sviluppo, nonostante la nostra giovane esistenza, nei nostri mercati consolidati di Svizzera, Germania, Austria e Francia, e un primo ingresso in nuovi mercati come il Regno Unito e l’Italia. Con il capitale aggiuntivo, accelereremo ulteriormente la nostra crescita internazionale, amplieremo la nostra gamma di prodotti con una linea di prodotti a taglio intero e costruiremo un ulteriore sito di produzione.

L’azienda è famosa per la sua carne biostrutturata di origine vegetale. Userà i 70 milioni di euro del finanziamento per una nuova linea a taglio intero (fra cui petto di pollo). Una carne di proteine alternative come piselli, avena e girasole. Un’unione perfetta per biostrutturazione, ingredienti naturali ed etichetta pulita. Planted crede che in futuro le proteine biostrutturate supereranno la carne animale per gusto, salute, sostenibilità, efficienza e prezzo.

Per far quindi convertire sempre più consumatori abituali di carne a questa novità bisogna appunto produrre una carne migliore di quella animale. Planted deve puntare su gusto, prezzo, minore impatto ambientale, validi ingredienti e salubrità. Chissà magari forse un giorno spopolerà e sostituirà completamente la carne animale!