Netflix, novembre 2022: Maurizio Merluzzo ci racconta tutte le novità più importanti

Nuova puntata di Streaming Soon, la video rubrica ufficiale in cui Maurizio Merluzzo racconta tutte le novità più importanti su Netflix.

Streaming Soon è di nuovo qui con il terzo episodio dell’appuntamento mensile di Netflix in cui Maurizio Merluzzo presenta le novità in arrivo. A novembre Netflix verrà invaso da The Crown 5, Enola Holmes 2, la terribile Mercoledì, ma anche da 1899, Elite 6 e Slumberland.

Un mese che si apre con Enola Holmes 2, continua con la stagione 4 di Manifest e con un ritorno importante: la quinta… Posted by Netflix on Wednesday, November 2, 2022

Tra le altre uscite del mese segnaliamo anche Young Royals – Stagione 2, One Direction: This is us, Blockbuster (giù usciti), Manifest – Stagione 4 Parte 1, Enola Holmes 2 (4/11), Falling for Christmas (10/11), Zac Efron: con i piedi per terra (11/11), Il prodigio (16/11), Amiche per la morte: Dead to Me – Stagione 3 (17/11), Slumberland (18/11), Il mio nome è Vendetta (30/11).

