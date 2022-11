MediaWorld e le finte offerte su telefoni e tablet: l’AGCM multa l’azienda per 3,6 milioni di euro

LAGCM sanziona Mediamarket, l’azienda che controlla la catena di negozi specializzati in elettronica Mediaworld. Il garante per la concorrenza il mercato contesta all’azienda il continuo ricorrere a modalità promozionali ingannevoli. Nello specifico, il consumatore verrebbe attratto da offerte all’apparenza conveniente, salvo scoprire che i prodotti in promozione vengono venduti esclusivamente in bundle con altri accessori, facendo aumentare il prezzo rispetto a quanto promesso nei volantini.

Il consumatore finiva, in sostanza, per pagare un prezzo superiore a quello promosso dall’azienda.

Per l’Antitrust questa pratica è in grado di limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto da acquistare e li induce – con modalità surrettizie – ad assumere una decisione commerciale per l’acquisto di un prodotto che non avrebbero altrimenti preso, violando il dovere di diligenza e integrando una pratica commerciale scorretta

si legge nella nota pubblicata dall’Autorità.

Questa strategia – giudicata scorretta e ingannatoria – veniva applicata sistematicamente ad un gran numero di prodotti diversi, tra cui smartphone, computer, tablet e console da gioco.

L’AGCM cita diversi esempi specifici, tra cui uno smartphone Redmi Note 9 che veniva pubblicizzato a 159€. Peccato che il cliente, solamente dopo essere arrivato alla cassa, scopriva che avrebbe dovuto obbligatoriamente acquistare anche una pellicola protettiva dal costo di 25€. Totale: 184€.

Mediamarket è stata sanzionata per 3,6 milioni di euro (3 milioni aumentati del 20% per recidiva).