Il Giorno dello Sciacallo: Sky e Peacock ordinano una serie basata sul celebre thriller

Sky e Peacock annunciano una nuova serie originale ispirata al thriller scritto da Frederick Forsyth, Il giorno dello sciacallo, e al pluripremiato adattamento cinematografico del 1973 della Universal Pictures. La nuova serie sarà un’innovativa rivisitazione contemporanea dell’amato romanzo e dell’acclamato film. Pur rimanendo fedele al DNA dell’opera originale, questo dramma contemporaneo approfondirà il camaleontico “antieroe” al centro della storia, in un adrenalinico thriller con al centro una caccia internazionale ambientata nel turbolento panorama geopolitico del nostro tempo.

La serie sarà prodotta da Carnival Films, che fa parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Sky Studios. Lo sceneggiatore irlandese Ronan Bennett scriverà la serie e ne sarà anche lo showrunner.

Gareth Neame, Executive Producer di Carnival Films, ha così commentato:

È una prospettiva entusiasmante lavorare con Ronan Bennett a questo thriller contemporaneo ispirato all’apprezzato romanzo di Frederick Forsyth e al tanto ammirato e ricordato film di Fred Zinnemann. Manterremo l’ambientazione paneuropea e sfrutteremo i punti di forza della serialità televisiva in questo thriller internazionale intelligente e dal ritmo veloce, con al centro dell’azione ancora la storia di un assassino e la corsa per fermarlo.

Le riprese inizieranno la prossima estate. “Il Giorno dello Sciacallo” è stata commissionata da Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama e da Sam Hoyle, Executive Producer Sky Studios per Zai Bennett, MD of Content Sky UK & Irlanda. Gareth Neame e Nigel Marchant sono i produttori esecutivi per Carnival Films. Frederick Forsyth sarà consulente di produzione e Christopher Hall produttore.

La serie sarà disponibile su Peacock negli Stati Uniti e su Sky (e in streaming su NOW) in tutti i paesi in cui Sky opera in Europa – Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Svizzera e Austria. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution.

