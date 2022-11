Hocus Pocus 2: il produttore apre ad uno spin-off su Becca

Hocus Pocus 2 ha riscosso un certo successo grazie alla sua distribuzione su Disney+, e dopo l’uscita del lungometraggio sequel il 30 settembre, ora il produttore Adam Shankman ha aperto anche alla possibilità di uno spin-off, capace di soffermarsi e approfondire meglio il personaggio di Becca, la giovane che diventa centrale per il ritorno delle sorelle Sanderson.

Queste sono le parole di Adam Shankman:

Penso che la regista Anne Fletcher abbia gestito questo progetto in maniera fantastica. Siamo andati sia un po’ indietro che un po’ in avanti con lo sviluppo della storia, cercando di capire cosa poteva funzionare, e cosa sarebbe andato bene in ogni caso. Anne aveva le idee precise, e penso che sia stato grandioso. Tutto ciò ci entusiasma molto in vista del potenziale spin-off.

In Hocus Pocus 2 sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti. Hocus Pocus 2 è interpretato anche da Sam Richardson (La Guerra di domani), Doug Jones (La forma dell’acqua – The Shape of Water), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froy Gutierrez (Teen Wolf), con Tony Hale (Veep – Vicepresidente incompetente) e Hannah Waddingham (Ted Lasso). Il film è diretto da Anne Fletcher (Voglio una vita a forma di me, Ricatto d’amore) e prodotto da Lynn Harris (Una famiglia vincente – King Richard, Paradise Beach – Dentro l’incubo), con Ralph Winter (Hocus Pocus, il franchise di X-Men), David Kirschner (Hocus Pocus, La bambola assassina) e Adam Shankman (Disenchanted, Hairspray – Grasso è bello) come executive producer.