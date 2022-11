Black Panther: Wakanda Forever – Il regista descrive il film che aveva in mente con Chadwick Boseman

Prima della scomparsa di Chadwick Boseman era già in lavorazione un progetto sequel di Black Panther, ed il regista Ryan Coogler ha di recente descritto cosa ci stava alla base di quella storia. Secondo Coogler il tono del film non si sarebbe discostato di molto da quello di Black Panther: Wakanda Forever.

Ecco le parole di Coogler:

Il cambiamento di tono della storia originale era minore rispetto a quello del casting, perché si trattava di un tono simile. T’Challa avrebbe sentito il dolore del tempo trascorso, considerando la sua assenza di cinque anni. Per un uomo come lui, con quel senso della responsabilità, ritornare dopo cinque anni di assenza forzata rappresentava qualcosa di forte. E questo era il punto centrale del film. Affrontare il dolore per il tempo che non poteva tornare indietro. Il dolore era una grande parte del sequel.