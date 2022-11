A Plague Tale: Requiem: oltre un milione di giocatori nella prima settimana

A Plague Tale: Requiem ha superato un milione di giocatori nella sua prima settimana sul mercato. Numeri che segnano un importante traguardo per Asobo Studio che ha colto l’occasione per ringraziare, tramite Twitter, tutti quei giocatori che hanno scelto di intraprendere questo nuovo viaggio accanto a Hugo e Amicia.

More than one million players have already embarked on an incredible journey with Amicia and Hugo in #APlagueTaleRequiem.

Thank you so much! 🤎 pic.twitter.com/E43lECRLS5

— Focus Entertainment 🐀 (@Focus_entmt) November 2, 2022