Windows 11, ecco come cambia Task Manager: arriva finalmente una funzione a lungo richiesta dagli utenti

Usare Task Manager diventerà un pochino più semplice e meno frustrante. Un nuovo aggiornamento per Windows 11 ha migliorato l’interfaccia dello strumento di Microsoft, introducendo anche una nuova funzione.

Con Windows 11 22H2, ultimo aggiornamento per il sistema operativo di Microsoft, è stata introdotta una nuova interfaccia basata su Fluent Design. Il task manager di Microsoft ora risulta più piacevole alla vista. Ma le novità non finiscono qui e non si esauriscono con un design più pulito.

L’ultima beta di Windows 11 ha introdotto anche una funzione a lungo richiesta dagli utenti più smanettoni. Microsoft ha introdotto una barra di ricerca interna a Task Manager. Finalmente gli utenti potranno ricercare i processi a cui sono interessati in modo molto più semplice e veloce. Basta digitare il nome dell’applicazione per trovarla immediatamente.

Ad oggi gli utenti sono costretti a cercare individualmente i processi e l’operazione può risultare lunga e tediosa. Certo è possibile mettere in ordine alfabetico la lista dei processi in esecuzione, ma è comunque necessario scorrere manualmente la lista. L’ultima versione della beta di Windows 11 risolve dunque un problema inspiegabilmente presente da sempre su Microsoft, rendendo la vita degli utenti un pochino più semplice.

Non è chiaro quando la novità verrà finalmente introdotta sulla versione stabile di Windows 11 e per tutti gli utenti. Come sempre, vi terremo aggiornati con le ultime novità sul sistema operativo di Microsoft.