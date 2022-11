Twitch ti regala tre mesi di Xbox Game Pass, ma ad una condizione

Grazie alla piattaforma di Amazon è possibile accedere gratuitamente al servizio Game Pass per PC. Ecco come funzione l'offerta.

Twitch e Microsoft hanno stretto una piccola alleanza. Grazie alla piattaforma di Amazon è possibile accedere gratuitamente al servizio Game Pass per PC, un’opportunità da non perdere per chi non abbia ancora mai provato il ‘Netflix dei videogiochi’.

Il PC Game Pass di Microsoft offre all’accesso ad un catalogo con oltre 300 videogiochi in costante e rapida espansione. Tutte le esclusive first party di Microsoft e i titoli tripla A (anche le chicche più datate) di Bethesda, ma non solo: dozzine di giochi indipendenti, numerosi giochi di punta delle terze parti e molto altro ancora. Insomma, il sogno di ogni giocatore. La versione dell’abbonamento offerta da Twitch è quella per PC, ed è dunque possibile giocare e riprodurre i titoli esclusivamente su PC Windows. Ricordiamo che Microsoft offre anche un abbonamento per Xbox e l’abbonamento Ultimate, che offre il catalogo Xbox + PC e l’accesso al servizio Xbox Cloud Gaming.

Ma arriviamo alle condizioni dell’offerta. Come si ottengono i tre mesi di PC Game Pass di Microsoft offerti da Twitch? Bisogna non essere mai stati abbonati al servizio di Microsoft, tanto per iniziare ed è poi necessario acquistare almeno due abbonamenti su Twitch. Insomma, vi basta sostenere i vostri streamer preferiti. Se siete spettatori accaniti è probabile che siate già abbonati ad almeno un canale. Anche gli abbonamenti regalati agli altri utenti sono validi al fine della promozione.

La promozione è valida dalle 18:00 del 3 novembre alle 23:00 dell’11 novembre 2022. Se siete interessati a ricevere i tre mesi di Game Pass vi conviene, dunque, aspettare domani per acquistare i due abbonamenti.