Troll: trailer, poster e foto del film Netflix in arrivo il primo dicembre

Il regista di Tomb Raider, Roar Uthaug, torna con Troll, in arrivo su Netflix il primo dicembre: ecco trailer, poster e photo gallery.

Roar Uthaug, noto per Tomb Raider e The Wave, torna con un nuovo lungometraggio in un monster movie molto caratteristico: Troll, di cui vi mostriamo il trailer, la locandina e le foto ufficiali. La pellicola, prodotta da Motion Blur da una sceneggiatura di Espen Aukan, vede nel cast Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen e Gard Eidsvold e sarà un’esclusiva Netflix, che lo annetterà al catalogo dal prossimo primo dicembre.

Sinossi:

Nella remota montagna di Dovre, una gigantesca creatura intrappolata per migliaia di anni si risveglia distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino verso la capitale della Norvegia. Come fermare qualcosa che dovrebbe esistere solamente nel folklore norvegese?

