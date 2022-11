The Last of Us: Escape the Dark, gioco da tavolo ufficiale annunciato da Naughty Dog

Naughty Dog annuncia la collaborazione con Themeborne per la realizzazione del gioco da tavolo ufficiale di The Last of Us. Ecco tutti i dettagli.

Naughty Dog ha annunciato il gioco da tavolo ufficiale di The Last of Us. Il gioco si chiamerà The Last of Us: Escape the Dark e sarà realizzato in collaborazione con la società di giochi da tavolo Themeborne. Il progetto verrà finanziato attraverso una campagna Kickstarter che partirà l’8 novembre.

We’re excited to announce The Last of Us: Escape the Dark, a new board game experience set within The Last of Us universe, created by our friends @Themeborne! The Kickstarter goes live Nov 8, so stay tuned for more soon. Read more on our blog: https://t.co/cdMpLvfKDj pic.twitter.com/SWrpiXJX49 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) November 1, 2022

The Last of Us: Escape the Drak sarà un titolo cooperativo per 1-5 giocatori, che permetterà di esplorare il mondo di The Last of Us in un modo unico. I giocatori possono giocare nei panni di Ellie, Joel, Tess, Bill, Tommy o Marlene mentre esplorano un mondo aperto e cercano di sopravvivere. Il gioco comprende carte illustrate in bianco e nero, dadi e pedine giocatore.

Il gioco prevede che i giocatori scelgano quale percorso intraprendere andando avanti in luoghi già noti del videogioco, tra cui la periferia, le fogne e l’università – ha dichiarato Themeborne – La sopravvivenza dipenderà dall’uso di una combinazione tattica di carte e dadi personalizzati per superare le minacce iconiche, come gli Hunter e gli infetti. Un semplice e soddisfacente sistema di crafting e di potenziamento delle armi può essere utilizzato per dare ai giocatori un vantaggio in qualsiasi strategia scelgano di impiegare, dallo stealth al combattimento vero e proprio.

Naughty Dog ha confermato che ci sarà anche un’edizione da collezione del gioco, ma al momento non ha svelato ulteriori dettagli al riguardo.