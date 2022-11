Terrifier: il regista ha in mente già il terzo ed il quarto film

Dopo che Terrifier 2 ha confermato il successo del lungometraggio originale, sembra che la saga che vede Art the Clown protagonista sia destinata a proseguire, e ci sarebbero possibilità di arrivare anche ad un terzo e quarto capitolo, secondo quanto rivelato dal regista Damien Leone.

Ecco cosa ha dichiarato il filmmaker parlando con Variety:

Avevo la terza parte in mente già mentre scrivevo la seconda. Ci sono tante cose a cui non è stata data una risposta, e questo fa parte dei piani, perché ho intenzione di realizzare anche il terzo lungometraggio. Ho già il soggetto pronto per Terrifier 3, ma si tratta di un qualcosa così grande che potrebbe convergere anche sul quarto capitolo. Anche perché non voglio realizzare un altro lungometraggio da due ore e venti. Vedremo.