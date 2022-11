Starlink ora costa molto di meno, anche in Italia: ora costa 50€ al mese

Starlink, il servizio di internet via satellite fornito da SpaceX, ora è molto più economico. In precedenza l'abbonamento costava 99€ al mese.

Starlink, il servizio di internet via satellite fornito da SpaceX, ora è molto più economico. In precedenza l’abbonamento costava 99€ al mese, ma l’azienda di Elon Musk ha aggiornato il suo tariffario introducendo un robusto sconto.

Il canone è stato portato a 50€ al mese. “Starlink abilita videochiamate, gaming e streaming anche nelle zone più rurali e remote d’Italia. I clienti in tutto il paese stanno usufruendo di velocità comprese tra 130- 250 Mbps e dati illimitati”, si legge nella email inviata ai clienti italiani.

Attualmente – a seconda dei casi – l’abbonamento a Starlink costa circa il doppio di un normale abbonamento alla rete in fibra ottica. La differenza è che Starlink offre una rete ad alte prestazioni e bassa latenza anche nelle aree d’Italia che oggi non sono coperte dalle infrastrutture di rete tradizionali.

È anche possibile richiedere l’opzione di Portabilità, pensata per i clienti che viaggiano spesso e che desiderano portare con loro il ricevitore per accedere alla rete di Starlink. Banalmente, senza per forza citare situazioni estreme, pensate a chi ha bisogno di avere una connessione internet affidabile e ad alte prestazioni anche nella seconda casa durante le ferie. L’opzione di Portabilità costa 15€ in più al mese.

«È ideale per i clienti che viaggiano in luoghi dove la connettività è inaffidabile o completamente non disponibile», si legge sempre nella email.