Save the Dogs fa doni ai senza dimora e ai loro animali

Giorgio è un ragazzo che per casa ha solo la strada. Lui girovaga per Milano, ma non è solo. Ha sempre al suo fianco Gioia, una pitbull davvero dolce e simpatica che gli regala ogni giorno il sorriso. Ecco che entrambi sono entrati a far parte del progetto di Save the Dogs dal nome “Amici di strada, compagni di vita”. Il numero dei senzatetto a causa della guerra e del Covid è aumentato davvero tanto. Così scelgono di condividere la loro vita con uno o più animali. Il motivo è la perdita di lavoro e della famiglia che porta queste persone sole al mondo a passare la vita per strada insieme al proprio cane. Cosa c’è di meglio, in fondo, dell’amore incondizionato e fedele di un animale?

L’associazione Save the Dogs ha deciso di realizzare il primo progetto italiano di controllo e assistenza per gli animali di chi vive per strada. Tutto in collaborazione con Fondazione Progetto Arca Onlus e la consulenza di StreetVet UK, l’associazione di veterinari inglesi. Dopo il primo anno di attività sono più di 60 i cani dei senza dimora di Milano che fanno parte del progetto. Gli operatori della Onlus stanno distribuendo cappottini, coperte invernali, ciotole, guinzagli, cibo, kit di primo soccorso e poi antiparassitari per l’estate. Inoltre, anche servizi di toelettatura gratuiti, vaccini, assistenza medica, microchip e sterilizzazioni gratis. In inverno la situazione si complica perché con il freddo sono pochi i dormitori accessibili per i senzatetto e i loro animali.

Ecco che Save the Dogs ha pensato a un regalo invernale per Natale. Una card digitale di 70 euro per donare un sacco a pelo doppio e delle coperte a un senzatetto e al suo cane. C’è anche l’opzione di poter donare il kit inverno che include beni essenziali come cibo, coperta, cappottino e ciotola (50 euro) o antiparassitari (30 euro). Un modo valido per aiutare persone senza casa e i loro amici pelosi. Persone senzatetto che rinunciano di dormire in una struttura per non lasciare soli in strada i loro animali. Ecco che le persone preferiscono invece che donare pochi centesimi di elemosina, poter donare loro un regalo più utile e duraturo.

Fanno parte di questa storia solidale anche Tommaso, un signore temprato dalla vita di strada, accompagnato dal suo Aro, un cane grande ma docile. Il loro è un legame speciale, nessuno può separarli. Save the Dogs punta a migliorare il benessere degli animali. L’associazione è intervenuta anche durante l’emergenza in Ucraina, dove ogni giorno distribuisce beni come trasportini, traversine, cibo, guinzagli e informazioni per arrivare a un luogo sicuro.