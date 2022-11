Mario + Rabbids: Sparks of Hope, svelati i tre DLC del Season Pass

Nintendo e Ubisoft hanno svelato i tre DLC che faranno parte del Season Pass di Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Il DLC 1 si chiamerà The Tower of Doooom, mentre i restanti due non hanno ancora un titolo.

So we heard you wanted to know more about the #MarioRabbids Sparks of Hope Season Pass? DLC 1️⃣ TOWER OF DOOOOM coming early 2023 DLC 2️⃣ coming mid 2023 DLC 3️⃣ coming late 2023 pic.twitter.com/WIw9oegAFh — Mario + Rabbids Sparks of Hope (@MarioRabbids) November 2, 2022

Il primo DLC sarà disponibile ad inizio 2023 e introdurrà una nuova modalità di combattimento.Questo DLC sarà esclusivo per i possessori del pass stagionale e non sarà acquistabile separatamente.

Il secondo DLC, invece, uscirà a metà 2023 e ci farà scontrare contro un avversario misterioso su di un nuovo pianeta. Infine, il terzo DLC uscirà a fine 2023 e avrà come protagonisti Rayman, Rabbid Peach e Rabbid Mario. Il DLC con Rayman sarà acquistabile da solo o come parte del Season Pass, che è incluso nella Gold Edition.

Mario+Rabbids: Sparks of Hope è il sequel dell’acclamato strategico a turni sviluppato da Ubisoft Milano. Nella nostra recensione di Mario+Rabbids: Sparks of Hope, abbiamo sottolineato che “Se avete amato il primo capitolo, Mario + Rabbids Sparks of Hope potrebbe darvi gioie e dolori, ma date una possibilità al nuovo gameplay e non ve ne pentirete: un’esplosione di creatività che vale da sola il prezzo del gioco, anche perchè tutti gli altri aspetti non si confermano al livello del predecessore.”

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.