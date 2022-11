Elite 6 – Il trailer ufficiale della serie TV Netflix

Ecco il trailer di Elite 6, la sesta stagione della serie TV di Netflix in arrivo il 18 novembre.

Netflix ha condiviso il trailer ufficiale di Elite 6, la sesta stagione della serie TV che arriverà sulla piattaforma streaming il 18 novembre. La frase di lancio per promuovere la nuova stagione è “Di chi ti puoi fidare quando il tuo mondo crolla a pezzi?”

Ecco il trailer di Elite 6.

Nelle nuove puntate il caos si scatena con l’arrivo di due nuovi studenti: Isadora, interpretata da Valentina Zenere (Le ragazze del centralino), la giovane ereditiera di un enorme impero di locali notturni e Iván, interpretato da André Lamoglia (Juacas – I ragazzi del surf), figlio della più grande star mondiale del calcio. Naturalmente nessuno dei due passerà inosservato.

Sinossi:

Dopo la fatidica festa di Capodanno di Phillipe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando potrebbe rovinare la storia d’amore tra Samuel e Ari. Nel frattempo Rebeka intraprende un percorso di scoperta personale, mentre Omar si riprende dalla separazione da Ander; inoltre la comparsa di Adam Nourou, che ha vinto di un premio Goya come Miglior attore emergente per il film Adú e ora veste i panni di Bilal, complicherà ulteriormente il suo rapporto con Samuel. La confessione di Phillipe sulla violenza, le crisi di rabbia di Patrick, i desideri di vendetta di Benjamin, un regalo da Armando a Mencia che potrebbe distruggere “i Benjamini”, un patto di omertà tra Samuel e Rebeka che non dura a lungo e causa le conseguenze peggiori…