Cani: salvati da Guardia Costiera e Vigili del Fuoco

Numerosi gli operatori di Guardia costiera e Vigili del Fuoco all’attivo per salvare anche i nostri amici animali. Dal Nord al Sud Italia c’è un gran da fare! A Taranto sono stati chiamati per soccorrere un cane rimasto bloccato su una scogliera frangiflutti. Immediato l’intervento della squadra che ha dovuto vedersela con la diffidenza dell’animale, prima di salvarlo con il gommone GC276. Poi la Capitaneria di porto ha rintracciato la giovane padrona del cane che ha potuto riabbracciare il suo amico a quattro zampe.

A Torino i Vigili del Fuoco hanno soccorso un cane caduto in un canale a Castiglione Torinese. Si tratta di un pastore maremmano scivolato dentro l’acqua, incapace di risalire la parete ripida. L’anziano padrone non è riuscito a salvarlo, visto che il cagnolino perdeva aderenza con le zampe a terra ricapitolando in acqua. Ha dovuto alla fine chiamare i soccorsi, arrivati tempestivamente con la squadra 61 Stura e il nucleo speleo alpino fluviale (Saf). Due degli operatori si sono immersi per salvarlo, mentre altri due hanno atteso che l’animale fosse portato verso l’argine per poi condurlo a terra. Qualche carezza e scrollatina per farlo sciogliere dallo stress e poi anche questo cane ha potuto riabbracciare il suo padrone.