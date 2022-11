Xbox Game Pass, novembre 2022: annunciati i giochi gratis della prima metà del mese

Microsoft ha ufficialmente annunciato i giochi gratis di novembre 2022 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla prima metà del mese e che andranno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Si tratta di un’elenco piuttosto variegato che include alcuni titoli già confermati, come Pentiment e Football Manager 2023, oltre ad una graditissima sorpresa. Diamo dunque uno sguardo alla lista completa dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass questo mese:

The Legend of Tianding (Cloud, console, PC) – 01/11/22

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) – 01/11/22

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) – 01/11/22

Ghost Song (Cloud, console, PC) – 03/11/22

Football Manager 2023 (PC) – 08/11/22

Football Manager 2023 Console (Cloud, console, PC) – 08/11/22

Return to Monkey Island (Cloud, console, PC) – 08/11/22

Vampire Survivors (Console) – 10/11/22

Pentiment (Cloud, console, PC) – 15/11/22

Somerville (Console, PC) – 15/11/22

Come potete vedere, a sorpresa tra i titoli disponibili questo mese si aggiunge l’apprezzatissimo Return to Monkey Island, disponibile ad oggi solo su PC e Nintendo Switch. Il nuovo capitolo della storica serie ideata da Ron Gilbert prosegue la storia di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, portandoci a vivere una nuova epopea piratesca in compagnia del “temibile pirata” Guybrush Threepwood e di tanti altri volti noti della serie.

Tra i titoli più interessanti in arrivo questo mese troviamo anche Pentiment, il nuovo RPG investigativo di Obsidian, in arrivo a partire dal 15 novembre. Il protagonista del gioco è un abile miniatore che, nell’arco di venticinque anni, si ritrova coinvolto in una serie di omicidi presso l’abbazia di Kiersau. Le scelte compirà avranno un impatto sulla trama ed ogni sua decisione provocherà delle conseguenze durature che lo porteranno al centro di un’oscura cospirazione.