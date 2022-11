Sonic Prime: secondo teaser trailer della nuova serie animata di SEGA e Netflix

Il 15 dicembre l’amatissimo riccio blu di SEGA comincerà una nuova avventura animata su Netflix nella serie Sonic Prime, che si preannuncia molto interessante sia per i fan del personaggio che per i neofiti della saga: ecco il secondo teaser trailer ufficiale dello show.

Sinossi

Sonic torna in una veste completamente nuova con un cast rinnovato. Un incredibile colpo di scena catapulta l’amato riccio in un’avventura inedita in cui il destino del multiverso è nelle sue mani. L’avventura di Sonic non è solo una corsa per salvare l’universo dai malvagi complotti del dottor Eggman, la sua nemesi di lunga data, e del suo esercito di robot, ma anche per salvare gli amici che dava per scontati.

