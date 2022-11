His Dark Materials 3: nuovo trailer per la serie tratta da Queste oscure materie

HBO ha rilasciato un nuovo trailer per la stagione 3 di His Dark Materials, il serial tv tratto dalla serie letteraria di Queste oscure materie.

Dopo il primo trailer rilasciato qualche settimana fa da BBC, è ora la volta di un secondo trailer ufficiale per His Dark Materials 3: la versione HBO ha un minutaggio maggiore e mostra scene inedite. Vi ricordiamo che la serie è tratta dalla saga letteraria scritta da Philip Pullman Queste oscure materie, e debutterà in tv il prossimo 5 dicembre, con episodi ispirati al romanzo Il Cannocchiale d’Ambra.

His Dark Materials è prodotto da Bad Wolf in associazione con la New Line Cinema per BBC One ed HBO. Dafne Keen e Amir Wilson guidano un cast che è completato da Ruth Wilson come Mrs. Coulter, Simone Kirby nei panni di Mary Malone, Will Keen come Father President McPhail, Jade Anouka che interpreterà Ruta Skadi, Ruta Gedminstas come Serafina Pekkala e James McAvoy nei panni di Lord Asriel.

Tra i nuovi ingressi nel cast troviamo Adewale Akinnuoye-Agbaje (Suicide Squad, Lost) che sarà il comandante Ogunwe; Jamie Ward (Tyrant) nei panni di padre Gomez; e poi ancora Kobna Holdbrook-Smith (Zack Snyder’s Justice League), Simon Harrison (No Man’s Land, Everest) e Chipo Chung (Into the Badlands) saranno gli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Xaphania. Infine Amber Fitzgerald-Woolfe sarà Ama.

