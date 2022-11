God of War: Ragnarok, nuovo video dedicato alla creazione dei personaggi e delle creature

Gli artisti di Santa Monica Studio parlano della creazione dei personaggi e delle creature di God of War: Ragnarok in questo nuovo video dietro le quinte.

Sony e Santa Monica Studio hanno pubblicato un nuovo video tutto dedicato alla creazione dei personaggi e delle creature in God of War: Ragnarok. Nel filmato, che trovate qui sotto, Raf Grassetti (Art Director), Marisa Kaupert (Character Technical Artist) e Angela Rico (Senior Character Artist) si soffermano sui diversi aspetti del processo di creazione dei personaggi a partire dalle concept art fino ad arrivare ai modelli 3D, passando per le texture, le animazioni e la caratterizzazione dei singoli eroi e mostri che animano il mondo di gioco. Vediamo il filmato:

Il video diario che approfondisce il design dei personaggi e delle creature arriva a poche ore di distanza dalla pubblicazione dell’esilarante spot con Ben Stiller, John Travolta e Lebron James che promuove l’uscita del gioco su PS5 e PS4 in maniera del tutto singolare e a pochi giorni dal lancio.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok debutterà il 9 novembre su PS4 e PS5.