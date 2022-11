Droni: sicurezza con sensori per i vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno ottenuto un valido aiuto dai droni. Un nuovo progetto prevede l’utilizzo di sensori che possono essere indossati dai pompieri insieme a droni per localizzare la loro posizione. Un metodo per aumentare la loro sicurezza in caso di edifici incendiati e per aiutarli nel loro lavoro.

I droni con RTK permettono ai vigili del fuoco di avere informazioni essenziali sugli incendi in tempo reale. Le aree con maggior calore sprigionato vengono identificate immediatamente. I ricercatori della George Mason University hanno congeniato questo nuovo sistema. Il sistema combinato di droni e sensori consentirà di indirizzare da remoto i vigili del fuoco verso la strada più sicura per la gestione dell’incendio. Il pompiere potrà così avvertire il resto della squadra ed essere aiutato nei soccorsi. A partire dal 2025 questa nuova attrezzattura potrà essere testata per poi diventare disponibile in tempi brevi.

La sicurezza dei vigili del fuoco è così aumentata grazie a questa nuova tecnologia. Il progetto è chiamato 5G Indoor Positioning System, un modo per convalidare l’incolumità dei vigili del fuoco. I droni quindi ancora una volta entrano in scena in un altro settore, quello della pubblica sicurezza. Inoltre, anche per salvare la vita alle persone in situazioni di estremo pericolo.