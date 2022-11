Alone in the Dark: nuovo teaser trailer per il reboot dello storico survival horror

Alone in the Dark, il reboot del celebre survival horror degli anni '90, torna a mostrarsi in un nuovo teaser trailer.

Alone in the Dark torna a mostrarsi in un nuovo teaser trailer, pubblicato da THQ Nordic in occasione di Halloween 2022. Il breve filmato, che trovate qui sotto, permette di immergerci nella tetra atmosfera della villa di Derceto, tra visioni oscure ed inquietanti bambole di porcellana.

Annunciato in occasione del THQ Nordic’s Showcase di questa estate, Alone in the Dark è il reboot dello storico survival horror degli anni ’90. L’atteso rifacimento ci trasporterà nell’America del 1920 per vestire nuovamente i panni di Edward Carnby, un investigatore privato assunto da Emily Hartwood che per ritrovare lo zio.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Ritorna alla Derceto Manor in questa reimmaginazione di Alone in the Dark, una lettera d’amore al classico gioco cult horror degli anni novanta. Dopo aver scoperto che suo zio è scomparso, Emily Hartwood va alla sua ricerca con l’aiuto dell’investigatore privato Edward Carnby. Arrivati alla Derceto Manor, casa per i mentalmente instabili, incontrano strani residenti, portali per mondi da incubo, mostri pericoloso e infine devono fermare un piano per l’evocazione del maligno.

Alone in the Dark non ha ancora una data d’uscita. Arriverà su PC, PS5 e Xbox Series S/X.