Pentiment sarà localizzato in sette lingue diverse, incluso l’italiano

Obsidian Entertainment ha confermato tramite Twitter quali saranno le lingue disponibili al lancio per Pentiment. Il gioco sarà localizzato in sette lingue diverse, incluso l’italiano, come era già stato annunciato qualche mese fa.

🌎 Pentiment will launch with 7 different languages to play in!

Players can choose the following options: German, English, Castilian Spanish, French, Italian, Polish, and Brazilian Portuguese. More languages will be available post-launch!

Pentiment releases on Nov 15th, 2022. pic.twitter.com/Fp7uhuLcn8

