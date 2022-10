MacBook Pro con chip M2? Ecco quando usciranno secondo un nuovo giornalista

Apple presenterà i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2 durante il 2023. Lo rivela Mark Gurman nell’ultima puntata della sua newsletter PowerOn. Il giornalista, notoriamente ben informato sul dietro le quinta del mondo della mela, sostiene che la nuova versione dei due laptop non uscirà prima dell’inizio del prossimo anno.

Secondo Gurman, i due nuovi MacBook Pro potrebbero uscire a marzo – periodo dell’anno che spesso Apple riserva alle sue novità lato laptop (mentre, come noto, autunno viene invece destinato ai telefoni e ai tablet).

I nuovi MacBook Pro uscirebbero, dunque, in corrispondenza con il lancio di MacOS Ventura 13.3 e iOS 16.3 – entrambi previsti tra febbraio e marzo. Si tratta di una tesi in linea con alcune precedenti dichiarazioni di Ming-Chi Kuo, altra voce autorevole quando si parla dei prodotti di Apple.

Niente MacBook Pro con M2 nel 2022? Ormai pare quasi certo. Lo stesso Tim Cook, in occasione dell’ultima trimestrale, aveva spiegato che Apple ha completato la sua line-up per il 2022. Insomma, non c’è proprio spazio per nuovi annunci.

Come nel caso degli ultimi iPad Pro, anche i nuovi MacBook Pro non sfoggeranno un design completamente rinnovato. I veri cambiamenti riguarderanno esclusivamente la scheda tecnica dei due prodotti, entrambi finalmente equipaggiati con il nuovo e più potente M2.