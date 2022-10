God of War: Ragnarok avrà un sistema di transmog per le armature

Santa Monica ha confermato che God of War: Ragnarok includerà una funzione di transmog per modificare l'aspetto delle armature.

In God of War: Ragnarok sarà presente un sistema di transmog per le armature. Lo ha confermato Mihir Sheth, Lead Combat Design del gioco, durante l’ultima sessione di domande e risposte organizzata su Discord.

Nel corso del Q&A, Sheth ha dunque confermato che i giocatori potranno finalmente modificare a piacimento l’aspetto della propria armatura, senza svelare altri dettagli su quella che è sempre stata una funzione estremamente richiesta dai fan del Dio della Guerra.

Ciò che sappiamo, però, è che come ogni altro sistema di transmog, anche nel caso di God of War: Ragnarok questa funzione permetterà ai giocatori di cambiare in qualsiasi momento l’aspetto dell’armatura indossata da Kratos, mantenendo le statistiche originali. In questo modo, i giocatori potranno scegliere in totale libertà la propria armatura, mantenendo al contempo tutte le migliorie e le statistiche dell’equipaggiamento che si ritiene più adatto al proprio stile di gioco.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok debutterà il 9 novembre su PS4 e PS5.