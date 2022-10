Genshin Impact, Update 3.2 in arrivo: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Genshin Impact si prepara a ricevere il prossimo 2 novembre l’update 3.2. che introdurrà diverse novità tra cui il gran finale della missione dell’Archon di Sumeru e due nuovi personaggi giocabili, Nahida e Layla. Vediamo il trailer ufficiale dell’update:

L’update 3.2 di Genshin Impact si intitola “L’Akasha batte, la fiamma del kalpa sorge” e includerà nello specifico:

Il gran finale della missione dell’Archon di Sumeru

Un epico scontro con il terzo boss il terzo boss appartenente ai Messaggeri dei Fatui, il Menestrello

Due nuovi personaggi giocabili: Sua Eccellenza Minore Kusanali, ossia Nahida, e Layla

L’evento Micofrenesia favolosa in cui poter catturare e addestrare i propri Miconoidi

Un nuovo boss nemico: l’Ipostasi di Dendro

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che ben presto Genshin Impact riceverà finalmente la localizzazione in italiano, che verrà introdotta con l’Update 3.3 in programma per il mese di dicembre per tutte le piattaforme.