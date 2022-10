Northern Pacific: nuovi voli dalla primavera 2023

La compagnia aerea transpacifica tornerà ad Anchorage. Un progetto di rivitalizzazione da 6 milioni di dollari per migliorare e modernizzare il servizio aereo.

30—Ott—2022 / 8:30 AM

La Northern Pacific è una compagnia aerea transpacifica con sede ad Anchorage. Ha quasi terminato l’ammodernamento delle aree affittate del terminal nord nell’aeroporto internazionale di Anchorage Ted Stevens.

È davvero emozionante vedere i progressi che stiamo facendo nel portare l’Alaska in primo piano viaggi internazionali ancora una volta. Anchorage era solito essere un hub internazionale con i viaggiatori che si collegavano dall’Asia, dalla Russia, e il Lower 48 allo stesso modo. Siamo orgogliosi di dire che il terminal nord dell’Alaska ora sembra il migliore mai avuto. I visitatori saranno ispirati a rimanere ed esplorare l’Alaska e gli abitanti dell’Alaska avranno più facilità di accesso ai viaggi internazionali come mai prima d’ora.

Rob McKinney, CEO di Northern Pacific Airways

Si parla di un progetto di rivitalizzazione in corso da 6 milioni di dollari della Northern Pacific Airways. Un modo con cui sta ripristinando la sua posizione di leader nel servizio aereo internazionale. Uno sforzo per migliorare e rendere più moderni gli spazi pubblici del terminal.

Il terminal nord, per l’evento, è stato trasformato in un teatro mini-IMAX da 50 posti, insieme c’era un’area lounge e bar di 2.800 piedi quadrati. La flotta di Northern Pacific resterà in California fino al lancio primaverile dei voli nel 2023. Un collegamento del servizio tra mete dell’Asia del Pacifico e le principali città americane.