WandaVision: in lavorazione uno spin-off su Visione, a che punto sono gli altri progetti collegati

Dopo WandaVision i Marvel Studios starebbero mettendo in cantiere uno spin-off su Visione. Vediamo a che punto sono gli altri progetti collegati al telefilm.

29—Ott—2022 / 10:32 AM

E così dopo WandaVision, e dopo che la serie TV ha portato ad un importante collegamento con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uno dei telefilm dei Marvel Studios più originali è pronto a ramificarsi con un ulteriore spin-off: dopo quello su Agatha, ci sarà anche un progetto si Visione, dal titolo Vision Quest.

La notizia dello spin-off su Visione non è ancora ufficiale, ma il report di Deadline sembra prospettare un progetto più che concreto. Secondo quanto riferito, la serie TV vedrà Visione cercare di riguadagnare la sua memoria dopo gli eventi di WandaVision. Tutto ciò ricondurrebbe anche a Wanda ed alla presenza di Elizabeth Olsen nel telefilm.

La serie TV si collegherà all’ultima apparizione di Visione in WandaVision, con la versione del personaggio di Paul Bettany proposto in versione “bianca”. Questa versione che è stata creata dalla S.W.O.R.D. per infiltrarsi nel finto paradiso di Wanda, anziché perseguire gli obiettivi che gli erano stati posti dal missione, ha iniziato ad approfondire e ricostruire il suo passato, e la storia dovrebbe proseguire proprio da questo punto. Ecco un’immagine che mostra lo scontro tra i due Visione nel telefilm.

Il successo generato da WandaVision, una serie TV Marvel capace di essere anche metatelevisiva grazie ad una sapiente trama, ha portato il telefilm a guadagnare 23 nominations agli Emmy, e ad influenzare in maniera decisa l’MCU. E per avere prova di ciò basta vedere il ruolo decisivo avuto da Wanda nell’ultimo film del Doctor Strange, e l’emanazione portata dalla serie anche su altri spin-off come quello su Agatha, la villain che compare nel finale del telefilm.

Agatha: Coven of Chaos inizierà con le riprese a novembre, così come rivelato dall’interprete Kathryn Hahn. Agatha nel Marvel Cinematic Universe si ritrova a Westview, la cittadina in cui si svolgono gli eventi di WandaVision. Il personaggio finge di essere “Agnes”, la vicina di casa ficcanaso di Wanda e Visione. Kathryn Hahn ha detto sul suo personaggio e sulla serie:

La serie è proprio come la sognavo e immaginavo. Posso dire che è pazzesco che tutto ciò sia accaduto dopo che ho avuto dei bambini. Inconsciamente credevo che dopo i figli sarebbe stata dura, e che avrei dovuto rivedere le mie ambizioni, ed invece si sono aperte ancora più porte.

Lo stesso Paul Bettany ha speso importanti parole sulla sua esperienza con WandaVision: