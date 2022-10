Nuovo materiale: conduce come un metallo ma è simile alla plastica

29—Ott—2022 / 9:15 AM

Ottenuto un nuovo materiale in grado di condurre elettricità come un metallo, ma facile da produrre come fosse plastica. Questo possiede una struttura molecolare disordinata che sembra disobbedire alle leggi della fisica, aprendo, così, la strada a una nuova classe di materiali resistenti ma anche facili da modellare che possono essere impiegati nella produzione di dispositivi elettronici.

Lo studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Chicago guidati da Jiaze Xie, è stato pubblicato su Nature. Questo nuovo materiale è stato prodotto inserendo atomi di Nickel all’interno di una catena formata da molecole costituite da carbonio e zolfo. Si è ottenuto così quello che sembra essere un ottimo conduttore molto stabile, una caratteristica fondamentale affinché possa avere delle applicazioni concrete.

La cosa sorprendente è la struttura molecolare altamente disordinata, molto diversa da quella ordinata tipica dei materiali conduttori. Dopo una serie di test, i ricercatori sono giunti alla conclusione che questo materiale può formare degli strati che, pur non impilandosi perfettamente, permettono agli elettroni di muoversi orizzontalmente e verticalmente, consentendo ai vari strati di restare in contatto tra di loro.