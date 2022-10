Furiosa: Anya Taylor-Joy ha concluso le riprese del film

Proseguono i lavori della produzione di Furiosa, lo spin-off di Mad Max: Fury Road, ed Anya Taylor-Joy ha offerto un aggiornamento sulla produzione, rivelando di aver concluso con le riprese. Ricordiamo che l’attrice veste proprio i panni di Furiosa, in una versione giovane del personaggio interpretato in Fury Road da Charlize Theron.

Ecco cosa ha scritto Anya Taylor-Joy attraverso un post di Instagram in cui si è mostrata immersa nei paesaggi australiani in cui si sono svolte le riprese:

Che avventura! Grazie a tutti coloro che in queste terre desolate hanno condiviso con me il viaggio attraverso il Paese. Il più divertente, resiliente e pieno di talento. Per me è stato un onore ed un privilegio condividere con voi questo percorso. Grazie per avermi reso più forte di quanto pensassi.

Ricordiamo che in Furiosa ci sarà Chris Hemsworth che vestirà i panni di Dementus, il villain con cui si scontrerà il personaggio di Furiosa. Ecco la sinossi ufficiale di Furiosa:

La giovane Furiosa viene rapita dalle Vuvalini, cadendo tra le mani dei biker guidati da Dementus. Attraverso un percorso nelle terre di Wasteland il gruppo arriverà nella cittadella presidiata da The Immortan Joe. In mezzo a questa guerra di dominio, Furiosa dovrà cercare di sopravvivere e trovare il modo per tornare verso casa.

L’uscita del film è prevista per il 24 maggio 2024.