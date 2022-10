WeRoad: il gruppo arriva anche in Francia e Germania

WeRoad è una startup già diffusa all’estero che permette di viaggiare optando tra itinerari per ogni tipo di viaggiatore. Il piacere della condivisione di un’esperienza di viaggi. Non solo per visitare posti nuovi, ma anche per conoscere nuove culture e persone con la stessa passione per il viaggio. Nel 2022 WeRoad ha triplicato il numero dei viaggiatori arrivando a 30mila persone.

È un grande passo per noi, un momento cruciale. I nostri tour sono ora prenotabili (e guidati) in 5 lingue diverse: inglese, tedesco, francese, spagnolo e, naturalmente, italiano. Nel nostro team abbiamo persone di 12 nazionalità diverse e circa 1.100 coordinatori di viaggio in 5 Paesi.

Andrea D’Amico, ceo di WeRoad

Nel 2023 altri lanci riguarderanno Austria, Svizzera e paesi nordici. A guidare l’ufficio a Berlino in Germania sarà Tobias Girard, mentre quello di Parigi in Francia sarà dato in mano a Guillaume-Emmanuel Doerflinger. Il nuovo country manager a Londra sarà Seb Williams nominato da WeRoad UK.

Per inaugurare le nuove aperture in Francia e Germania, WeRoad ha lanciato un brand video. È scritto, montato e prodotto dal creative team interno dell’area marketing con i contenuti UGC. Un video che vuol rappresentare una lettera aperta con un messaggio chiaro per la travel scaleup: “Go Beyond!”