Mondo della moda: le reali opportunità di lavoro

Se si parla di moda ci si riferisce ad un vero e proprio mondo. Un mondo tutto da scoprire, perché vasto e affascinante.

L’ambito della moda per questo è interessante e desta non poca curiosità. Chi però non vorrebbe intraprendere questa strada!

Lavorare nel mondo della moda

Sono sempre di più i giovani che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della moda. Tale ambito spesso risulta complicato in quanto pieno di dinamiche difficili da comprendere. È molto diffusa, infatti, l’idea che si tratti di un ambito competitivo e anche molto selettivo. A ciò si aggiungono le varie leggende e voci riguardo la questione delle raccomandazioni e referenze.

Tutto ciò sicuramente scoraggia molti giovani a provare e ad intraprendere questa strada. Si ha paura di non riuscire e di spendere il proprio tempo in qualcosa che poi non sarà remunerativo. Dubbi insomma del tutto naturali, ma a volte non fondati o non del tutto.

In realtà tutto questo non è sempre vero anzi oggi il mondo sta cambiando rispetto al passato. Forse un tempo era più difficile emergere e riuscire a farcela. Oggi, invece, si è sempre alla ricerca di nuove figure da inserire nei vari team di lavoro.

Sicuramente anche in questo caso, comunque, c’è una ricerca di alcune figure specifiche. Quali sono? Di seguito si parlerà proprio di questa tematica.

Le figure più richieste nell’ambito della moda

Oggi il mondo della moda si è rinnovato ed infatti la ricerca di nuove figure è sempre più evidente. Questo sicuramente incoraggia tutte le persone che hanno questo sogno nel cassetto.

Quello che è indubbio è che si tratta comunque di un ambito piuttosto complesso e anche competitivo. La complessità risiede soprattutto nel coniugare la creatività con l’innovazione. Sono questi due ingredienti, infatti, ad essere vincenti in questo mondo in quanto permettono di emergere. Si è sempre alla ricerca di innovazione e di qualcosa “non visto” che quindi possa spopolare.

Allo stesso tempo, però, è anche richiesta una grande manualità e precisione che è ciò che contraddistingue la moda. Soprattutto nel Made in Italy, poi, è fondamentale che si abbiano qualità tecniche da sfruttare al meglio. Questo ovviamente aiuta a comprendere quanto sia complesso questo mondo e quanto sia indispensabile essere aggiornati.

Quali sono, però, le figure professionali che vengono maggiormente richieste? Vediamole qui di seguito.

Moda e figure legate alle vendite

Quando si pensa alla moda, spesso si associa tale ambito alla creatività e anche alla manualità. Questo è vero ma ciò che è importante nella catena produttiva di questo ambito è anche la vendita. È proprio tramite le vendite che il mercato della moda riesce a sopravvivere e questo non bisogna metterlo in secondo piano.

Ed infatti le figure più richieste sono quelle legate proprio a quest’ambito. Ad esempio tra queste c’è la figura del commesso, degli store manager e degli agenti di commercio.

Ovviamente si tratta di figure che con la produzione dei capi c’entrano relativamente poco ma sono ruoli importanti. Il motivo è che ciò spesso diviene un vero e proprio trampolino di lancio così che ci si possa immettere in questo mondo. Ad esempio in questo modo si può arrivare a collaborare con i designer e gli sviluppatori del prodotto.

Oltre a queste figure che si occupano della vendita al singolo, ci sono anche gli account manager e i cd. buyer. Si tratta di figure che si occupano della vendita dei capi ma a livello industriale. Nello specifico l’account manager promuove il brand e i capi alle entità, come quelli che organizzano sfilate di moda. Invece il cd. buyer analizzano i modelli che vengono maggiormente acquistati dal loro brand e da ciò prevedono le tendenze. A ciò si aggiunge anche il compito di sviluppo di piani per attuare l’inventario.

Moda e profili tecnici: quali sono?

Altre figure richieste, anche se forse in misura minore, sono i profili tecnici. Tra di essi ci sono gli artigiani e anche i product developer che si occupano di supervisionare lo sviluppo. Nelle varie fasi c’è sia quella di design sia quella della scelta dei materiali e di realizzazione del capo.

Altra figura di questo ambito sono i technical designer che si occupano di tutta la parte ingegneristica. In particolare essi si occupano della scelta dei materiali, delle misure dei capi, dei modelli da sviluppare e anche i modelli di cucitura. Insomma si occupano di tutto ciò che comporta la realizzazione del capo.

Essi spesso lavorano con i quality assurance manager e i product manager. I primi si occupano del controllo qualità mentre i secondi si occupano della produzione quindi fanno in modo che i criteri tecnici-legali siano rispettati.

Ovviamente tutto ciò aiuta a comprendere quanto sia effettivamente alta la domanda in questo ambito sempre in innovazione. Un ambito che può sicuramente spaventare ma che può anche regalare tante soddisfazioni.