Elon Musk sarà CEO di Twitter. Presto un’amnistia per i bannati a vita: da Donald Trump a Kanye West

Da questa mattina, Elon Musk è il nuovo proprietario di Twitter. Gli effetti immediati si sono già visti: il miliardario ha già silurato i quattro dirigenti più importanti del social, tra cui l’ormai ex ceo Parag Agrawal. Ma è soltanto l’inizio.

Elon Musk ha confermato che ricoprirà temporaneamente il ruolo di amministratore delegato di Twitter. Almeno fino alla finalizzazione dell’accordo e all’individuazione di un successore che si possa occupare a tempo pieno del social network.

Musk, infatti, non intende rimanere CEO di Twitter a tempo indeterminato. Il miliardario vuole affidare l’incarico ad un nuovo dirigente: non è chiaro se verrà selezionato dall’attuale staff di Twitter o se al contrario verrà assunto da fuori, magari da una delle altre aziende di proprietà di Musk.

Elon Musk ha anche manifestato l’intenzione di rimuovere i ban a vita. Il social si limiterà a sospendere gli utenti per un determinato periodo di tempo, a prescindere dalla gravità della loro trasgressione. Questo significa che Donald Trump e Kanye West – due dei ‘cancellati’ più celebri – presto o tardi potranno fare il ritorno su Twitter. Vale anche per alcune figure più controverse, come il provocatore di destra Milo Yiannopoulos o Martin Shkreli, che peraltro da poche settimane è tornato in libertà.