The Callisto Protocol non uscirà in Giappone, ecco perché

Striking Distance Studios ha annunciato che The Callisto Protocol non verrà pubblicato in Giappone poiché il gioco non ha ottenuto la certificazione CERO (l’equivalente del nostro PEGI). L’annuncio è arrivato tramite Twitter con una nota che spiega che il gioco non ha soddisfatto i requisiti dell’ente di classificazione, motivo per cui non potrà essere commercializzato in Giappone.

Nel tweet non vengono menzionati i motivi per cui il CERO ha bocciato la proposta di Striking Distance Studios, ma possiamo supporre che il gioco sia stato ritenuto troppo cruento per la presenza di elementi splatter e scene estremamente violente. Sta di fatto che il team non è intenzionato a scendere a compromessi: nel tweet, infatti il team ha riferito che preferisce cancellare la versione giapponese piuttosto che modificare l’esperienza di gioco. Striking Distance, infine, ha assicurato che tutti i preorder attualmente attivi verranno rimborsati.

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

