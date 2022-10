Principe Harry: la sua autobiografia s’intitolerà “Ruota di Scorta”

Dopo il silenzio rispettoso dovuto alla morte di Elisabetta II, il principe Harry ha deciso di portare avanti la pubblicazione della sua autobiografia, che avrà il titolo “Spare”, ovvero ruota di scorta. Il riferimento va al fatto di essere secondogenito, e di stare nelle gerarchie dietro al principe William.

La data di pubblicazione fissata per l’autobiografia è quella del 10 gennaio, ma il libro è già in pre-ordine in lingua originale per l’editore Penguin Random House. Secondo quanto riferito, i ricavati del libro saranno dati in beneficienza dallo stesso Harry e dalla moglie Meghan Markle.

L’autobiografia è stata descritta come un libro “pieno di autoanalisi, ed una saggia riflessione sul valore del potere dell’amore che va a superare il dolore”. Chiaramente uno dei punti focali dell’autobiografa sarà la morte della principessa Diana, ed in particolare il momento in cui Harry e William si sono ritrovati a camminare dietro la bara della loro madre defunta.

Questa notizia arriva a poche settimane dalla distribuzione di The Crown 5, la quinta stagione della serie TV Netflix dedicata alla corona britannica in cui per la prima volta comparirà anche lo stesso Harry.

