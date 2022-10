Meteo e Lucca Comics: tra caldo e piogge, chi la spunterà?

I run dei modelli confermano una tendenza del tutto fuori dal comune, che lascia basiti gli addetti ai lavori. Avremo un’invadenza dell’anticiclone africano sull’Italia, diremmo di rilievo storico, che potrebbe regalarci giornate quasi dal sapore tardo- estivo! Terza Ottobrata?

Non esiste più la mezza stagione

Non c’è Lucca Comics senza pioggia

Una di queste due informazioni in questo 2022 risulterà falsa e sarà proprio quella dedicata alla kermesse lucchese. Ebbene sì il grande colpo di coda dell’estate si trascinerà delle giornate perfette per coloro che vorranno vivere la fiera più importante della cultura pop, ma anche solitamente la più bagnata. Quindi la notizia che tutti aspettano e che nessuno si aspetta è proprio questa

A Lucca Comics & Games splenderà il sole e ci sarà un clima perfetto.

Le previsioni meteo a lungo termine, in vista del Ponte di Halloween e Lucca Comics, non lasciano oramai spazio a dubbi. Da Sabato 29 Ottobre a Martedì 1° Novembre vivremo un pattern anomalo. I run dei modelli confermano una tendenza del tutto fuori dal comune, che lascia basiti gli addetti ai lavori. Avremo un’invadenza dell’anticiclone africano sull’Italia, diremmo di rilievo storico, che potrebbe regalarci giornate quasi dal sapore tardo- estivo! Terza Ottobrata? Oramai questo mese, con l’anticiclone sub-tropicale così duraturo e persistente, sta proponendo uno scenario davvero fuori dal comune.

Tuttavia le ultime proiezioni meteo mensili parlano di un Novembre ancora una volta sopra le medie, ma attenzione ai rovesci estremi che potrebbero essere molto pericolose.

Anticicloni frequenti ed aria mite da sud sono il focus principale per la penisola italiana: tuttavia nella seconda parte sussistono le potenzialità (ma assolutamente non certe) per eventi temporaleschi estremi. Nonostante le perturbazioni stiano latitando, non possiamo che delineare un quadro generale di criticità diffuse (ovviamente NON prevedibili ora). Siamo in un periodo stabile, ma il pericolo più grosso con questo tipo di ingressi perturbati riguarda la possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi, estremamente difficili da prevedere, ma spesso forieri di danni e tragiche conseguenze. Purtroppo questa instabilità stagionale porterà ad una frequenza con cui le perturbazioni arriveranno, ma proprio per questa possibile violenza e forza, non possiamo che delineare un quadro generale di criticità diffuse (ovviamente non prevedibili ora).

Anche se non è un termine molto scientifico, saremmo di fronte a una sorta di “Novembrata”, un sostantivo simile a quello usato per Ottobre. Come per il mese che sta finendo, anche per il prossimo c’è il prospetto di un periodo marcatamente anomalo e mite. Ricordiamo comunque che si tratta di una previsione meteo a lungo termine, per cui ci potranno ancora essere dei relativi cambiamenti. Sarà opportuno attendere ancora qualche giorno per poter avere un quadro più chiaro ed attendibile del pattern a cavallo tra fine Ottobre ed inizio Novembre, ma già pare chiaro che sarà anomalo.

Strapotere dell’anticiclone

Il trend previsionale un dominio anticiclonico veramente assoluto, non solo sull’Italia ma anche su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale (Francia e Spagna) e su molte altre zone europee, alle prese con un pattern meteo davvero anomalo! Le conseguenze sul Belpaese sono presto dette: le temperature massime localmente potranno nuovamente avvicinarsi alla soglia dei 28 gradi sulle principali città del Centro Italia, ma così pure su Romagna e basso Veneto, massime sui 24-25 anche in tutto il resto della Pianura Padana. Qualche grado in meno al Sud, ma sempre sopra le medie, tranne il Sud-Est, che subirà leggere correnti da nord, che abbasseranno i valori.

I motivi fisici

A livello europeo, i pericoli maggiori si originano allorquando una forte alta pressione sui Balcani impedisce alle perturbazioni di traslare verso est-sud-est, lasciando fermi i fenomeni temporaleschi sempre ostinatamente sui nostri territori. Si tratta di una delle configurazioni meteo più insidiose e pericolose per il nostro Paese, non cosi infrequente tra Settembre e Dicembre. L’Autunno è una stagione dove è facile che si creino certi pattern, pertanto massima attenzione proprio per il possibile innesco dei famosi temporali autorigeneranti. Purtroppo codesti fenomeni non si possono prevedere con anticipo, ma solo qualche ora prima: ecco spiegato il motivo delle allerte meteorologiche, che non si devono sottovalutare nè deridere.

Le precauzioni

Quando si parla di previsioni c’è sempre molta confusione, ma ricordiamo che la Protezione Civile Regionale è l’unico ente in grado di emanare allerte, cosa che non va mai sottovalutata. Onde evitare disguidi e battibecchi, anche con una “anonima” allerta gialla si deve prestare comunque attenzione. In tali casi è possibile che localmente possano comunque verificarsi eventi severi e pertanto bisogna prestare le dovute attenzioni.

Purtroppo l’unico dato certo, ed è sotto l’occhio di tutto è che questa stagione sarà piena di situazioni analoghe e molto particolari.