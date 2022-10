Luna: è in partenza anche il Giappone

Anche una società giapponese sta per far partire una serie di missioni spaziali verso la Luna

La missione Artemis della NASA è (forse) pronta al lancio. Il prossimo tentativo dovrebbe essere fissato per il 14 novembre, stando alle comunicazioni dell’agenzia spaziale. Ma proprio in quei giorni il traffico verso la Luna potrebbe essere più intenso del solito, poiché anche un’azienda privata giapponese ha deciso di far partire tra il 9 e il 15 novembre la missione M1.

L’azienda giapponese Ispace vuole spedire verso la Luna un lander, ovvero una piattaforma con a bordo diversi strumenti, tramite un razzo Falcon 9 della SpaceX. Sul suolo della Luna scenderà anche un rover dal peso di 10 kg realizzato dagli Emirati Arabi chiamato Rashid.

La missione M1 rientra nel programma chiamato HAKUTO-R che ha lo scopo di offrire un “trasporto” verso il satellite terrestre a chiunque lo desideri. La successiva missione, M2, è già in programma per il 2024 mentre Ispace sta lavorando alla missione M3.

Mq impiegherà circa 3 mesi prima di arrivare in prossimità della Luna, poiché sarà collocato in una traiettoria che gli permetterà di sfruttare la gravità lunare per raggiungere l’obiettivo. Ispace nel 2010 contava circa 20 dipendenti, mentre ora ne ha 200 altamente qualificati sparsi tra Giappone, Europa e Stati Uniti.