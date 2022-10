Glass Onion – Knives Out: nuovo poster per l’atteso giallo con Daniel Craig protagonista

Netflix svela la data di uscita nei cinema di Glass Onion – Knives Out nei cinema con un nuovo poster ufficiale.

Nuovo sorprendente mistero, stesso incredibile detective: Daniel Craig è di nuovo Benoît Blanc in Glass Onion: A Knives Out Mystery, nei cinema per una settimana a partire dal 23 novembre e poi su Netflix un mese dopo, dal 23 Dicembre.

Nel nuovo film, il detective Benoit Blanc si reca in Grecia, per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di personaggi unici. Il cast vede, oltre a Craig, tantissimi volti noti: Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

