Ecomondo: la fiera della green economy compie 25 anni

Diventata un punto di riferimento in Europa l'esposizione, che si terrà dall'8 all'11 novembre a Rimini, compie 25

27—Ott—2022 / 9:15 AM

Ecomondo, la fiera dedicata alla transizione ecologica e all’economia circolare diventata punto di riferimento in Europa sta per tornare con l’edizione 2022, festeggiando così i suoi 25 anni. Dall’8 all’11 novembre saranno esposte le migliori soluzioni tecnologiche green sviluppate in risposta alla crisi climatica. L’esposizione si terrà nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group a Rimini.

L’esposizione si basa su quattro aspetti fondamentali:

Gestione e valorizzazione dei rifiuti che vengono trasformati in materia prima seconda

Bioenergie e bioeconomia circolare

Gestione e trattamento delle risorse idriche

Bonifica e riqualificazioni di siti contaminati e industriali dismessi e rischio idrogeologico

Accanto agli stand possono essere trovati dei contenuti extra che si focalizzano su tematiche specifiche, come Textile Hub che punta a riunire, nell’ottica dell’economia circolare, tutti i colossi del settore tessile. Ma è possibile trovare anche Food Waste allo scopo di indurre una collaborazione tra aziende, cittadini e istituzioni per ridurre i gli sprechi alimentari.

Un altro aspetto importante è Il Villaggio della sanificazione, un’area che ha debuttato nell’edizione precedente e che torna con prodotti e tecnologie che rientrano negli standard di prevenzione e salubrità sul luogo di lavoro.