Busta paga: aumenta per i dipendenti di una banca

Una banca ha deciso di premiare i suoi dipendenti con aumento in busta paga. Un esempio fuori dal comune, si tratta della Crédit Agricole Italia, esistente dal 1860.

Oggi la crisi porta ad avere molte incognite anche nel mondo del lavoro riguardo a durata del contratto e retribuzione. In Italia la disoccupazione è vicina all’8% con picchi intensi nei giovani tra i 15 e i 24 anni. Ecco perché la notizia recente che fa più scalpore è quella di una banca che ha compiuto un gesto encomiabile verso i suoi dipendenti.

L’istituto di credito in questione è Crédit Agricole Italia, esistente dal 1860, ma che ha questa denominazione dal 2019. Ha filiali aperte in undici regioni ed è il settimo gruppo bancario italiano con più di due milioni di clienti e oltre 10mila dipendenti.

I dirigenti della suddetta banca hanno firmato un accordo con i sindacati di categoria per un premio aziendale destinato a tutto il personale. Un riconoscimento in retribuzione che riguarderà diverse qualifiche professionali dal valore medio di 1.700 euro. I dipendenti potranno usufruire di tale premio in contanti o attraverso l’incremento e la miglioria dei servizi di benessere introdotti dalla multinazionale. Il premio verrà erogato a luglio 2023. Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, ha dichiarato con piena soddisfazione: