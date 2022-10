Apple lavora ad un ‘colossale’ iPad Pro da 16 pollici: uscirà nel 2023

Secondo nuove indiscrezioni, Apple starebbe lavorando ad un nuovo iPad con schermo da 16 pollici. Un tablet con una chiara vocazione da laptop, che andrebbe a congiungere il mondo iPad con quello dei Mac. Considerato che solamente pochi giorni fa si era parlato dell’arrivo di una versione di MacOS per iPad, l’idea tutto sommato potrebbe essere intrigante.

Ricordiamo che oggi l’iPad dalle dimensioni più generose si ferma a 12,9 pollici. Il nuovo iPad da 16 pollici chiaramente andrebbe a costituire un’aggiunta alla linea ‘Pro’, i tablet più potenti e versatili di Apple.

Ma a chi è rivolto questo ipotetico iPad Pro da 16 pollici? Soprattutto ai creativi: architetti, designer e grafici interessati ad avere uno schermo di altissima qualità da poter utilizzare come tavoletta grafica e in concerto con le migliori applicazioni per professionisti. Dovesse arrivare anche la sopra menzionata versione per iPad di MacOS, gli utenti potrebbero finalmente utilizzare le versioni complete dei principali software per professionisti.

Secondo le indiscrezioni, il display di questo iPad da 16 pollici dovrebbe essere un mini-LED, non un OLED. Apple rilascerà i primi tablet con display OLED solamente nel 2024, mentre questo iPad da 16″ è atteso per la fine dell’anno prossimo.