Apple vuole portare MacOS sugli iPad Pro con chip M2: il sistema operativo ‘light’ è già in fase di testing

Ormai i tablet di Apple sono un mostro di potenza, con davvero molto poco da invidiare ai MacBook. Gli iPad Pro di nuova generazione presentati solamente pochi giorni fa sono tutti equipaggiati con il chipset M2, lo stesso che troviamo sui MacBook Pro e MacBook Air.

A fronte di tutta questa potenza, iPadOS inizia a stare piuttosto stretto. Ed è qui che entra in gioco un leak davvero interessante: Apple ne è ben consapevole, e per assottigliare ulteriormente le distanze tra gli iPad Pro e i suoi laptop sarebbe pronta a portare MacOS anche sui tablet.

Secondo un noto tipster, Apple avrebbe già iniziato a testare internamente una versione di MacOS ottimizzata per gli iPad Pro. Si tratterebbe, ad ogni modo, di una versione più leggera del sistema operativo che utilizza sui suoi computer.

La prossima versione di macOS viene chiamata internamente Mendocino e, a quanto pare, Apple starebbe lavorando ad una versione del sistema operativo anche per i nuovi iPad Pro con chip M2. Secondo il tipster Majin Bu, questa versione di macOS è pensata esclusivamente per gli iPad Pro 2022 — non si fa menzione da nessuna parte di una possibile compatibilità con gli iPad Pro più datati, quelli dotati del ‘vecchio’ M1.

Il lavoro di ottimizzazione parte dall’interfaccia utente, più ampia del 25% in modo da consentire un facile utilizzo dei comandi touch. Sempre secondo Majin Bu, le applicazioni per iPad Pro dovranno comunque essere scaricate sull’App Store e non sul marketplace dedicato ai Mac.