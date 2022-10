Angelini Industries: 300 milioni di euro in sanità digitale

La società internazionale Angelini Ventures facente parte del gruppo Angelini Industries investirà 300 milioni di euro. Saranno impiegati nello sviluppo di soluzioni innovative in biotecnologia, scienze della vita e della sanità digitale.

Un cammino che persegue l’innovazione per dare un’impronta moderna e digitalizzata alla sanità tradizionale. Gli investimenti toccheranno Europa, Nord America e Israele con una specifica attenzione per la salute del cervello. Sono incluse parti di mercato mirate a donne, bambini e terza età. La società si trova a Roma ed è composta da esperti in innovazione. I nomi prestigiosi che compaiono nel team sono:

Paolo Di Giorgio, ceo della società

Elia Stupka, managing director attivo tra Roma e Singapore

Gabriela Manrique, partner a Baston

Thomas Thestrup, investment director a Copenhagen

Filippo Piazza, investment associate a Milano

Stiamo costruendo un’infrastruttura solida per sviluppare e per investire in nuove idee, collaborazioni e tecnologie. Attraverso Angelini Ventures gli imprenditori collaboreranno con esperti in materia che comprendono a fondo le sfide del settore sanitario e i bisogni in evoluzione di pazienti e consumatori.

Paolo Di Giorgio, chief executive officer di Angelini Ventures

Gli investimenti internazionali previsti da Angelini Ventures sono 60 milioni di euro. Negli investimenti sono inclusi: