Una guida turistica dei deserti italiani

Nell’ambito del progetto ‘Acqua nelle nostre mani‘ di Finish ha preso vita una Guida Turistica ai Deserti d’Italia allo scopo di raccontare gli effetti della siccità e della desertificazione in Italia. Questa guida è stata creata in collaborazione con il fotografo Gabriele Galimberti, vincitore nel 2021 del World Press Photo, che durante i mesi scorsi, con la sua collaboratrice Camilla Miliani, ha documentato il problema.

Durante tutto il periodo estivo hanno viaggiato per tutta l’Italia e hanno documentato la situazione grave causata dalla siccità in Italia: foto, interviste e descrizioni hanno dato origine a questa guida, invitando le persone a visitare questi luoghi come fiumi diventati percorsi da trekking o laghi ridotti a distese aride. Qui è possibile trovare le foto scattate.

Galimberti si è concentrato principalmente in zone riguardanti Sicilia, Abruzzo, Marche, Toscana, Lombardia, Umbria, Emilia-Romagna e Molise, con focus particolare su fiumi e laghi. I dati raccontano che il 70% della Sicilia, il 57% della Puglia, il 58% del Molise e il 55% della Basilicata a rischio desertificazione.

L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto ‘Acqua nelle nostre mani’ che da anni ha sviluppato un impegno profondo nell’ambito della tutela delle risorse idriche, dando origine a progetti concreti sul territorio allo scopo di tutelarli dalla desertificazione.