Superyacht: ecco il nuovo Tankoa Yachts T680 Fenice

Tankoa Yachts T680 Fenice è creato dall’audacia di Enrico Gobbi di Team for Design, studio veneziano. È stato realizzato sull’impronta della fortunata serie da 50 metri di Tankoa Yachts. Una creazione in dedica al teatro dell’opera di Venezia con design esterno molto elegante e raffinato. Lo scopo è stato quello di invogliare gli ospiti e gli armatori al relax negli spazi esterni e a godere di quelli interni. Un’atmosfera davvero conviviale. Le sue linee e curve sono ispirate al design automobilistico e aeronautico e possono essere poeticamente paragonate a un effetto di bellezza in movimento.

Il marchio Tankoa è riuscito a guadagnarsi la fama per la creazione di superyacht che riflettono arte, fantasia ed eccellenza ingegneristica italiana. Lo yacht ha un salone di poppa con una superficie di 100 metri quadri. Si aggiungono una piscina a sfioro, una palestra, una spa, una terrazza protetta e un salone. L’area della spiaggia è progettata per essere sala giochi e zona relax. Il salone del ponte principale diventa una cosa sola con la terrazza per accogliere gli ospiti a bordo regalando una vista mozzafiato sul mare. Ci sono anche due suite VIP e quattro cabine ospiti con bagno privato. Il ponte inferiore è riservato agli alloggi e ai servizi dell’equipaggio vantando anche una cucina pros-spec, una sala medica e un garage per il tender.

Il ponte aperto di poppa diventa una zona pranzo a tutto tondo godendo del sole e della brezza marina. Una sala da pranzo che è collegata allo sky lounge con balconi laterali che possono allungarsi verso il mare. Infine, la cabina armatoriale è un elegante spazio di 90 mq ricco di privacy e comfort con viste panoramiche grazie alle finestre. La suite ha una cabina armadio e un ricco bagno in marmo con un accesso diretto a un ponte di prua privato. Sono compresi prendisole e vasca idromassaggio. Tale area del ponte ha la funzione di eliporto touch and go.